"الكيانات المصرية بأوروبا" يشارك فى حوار حول مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا ومصر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:43 ص
جانب من الحوار
جانب من الحوار
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شارك اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا  في حوار حول مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا ومصر 


نظم الحوار الاستاذ خالد نصير رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية وشارك فيه الاستاذ احمد مغاوري وكيل وزارة التجارة المصرية وچيفرى دونالدسون المستشار التجارى البريطانى فى مصر وادار الحوار الدكتور احمد فكرى صباح الخميس ١٢ نوفمبر 


وجاء اهمية الحوار مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى بعد تاريخ طويل تناول الكثير من المصالح المشتركة فى عدة مجالات ، ويأتى هذا الحوار بعد اهتمام القيادة السياسية فى مصر فى زيادة الاستثمار مع بريطانيا التى يبلغ حجم استثماراتها ٥.٥ بليون جنيه وتشارك فى ١٥٠٠٠ مشروع داخل مصر ، واستعداد السوق البريطانى لفتح ابوابه للمنتجات المصرية بعد الخروج من السوق الاوروبية و اهتمام منتدى رجال الاعمال المصرى البريطانى فى توسيع نطاق التعاون ليشمل عدة مشاريع اخرى فى التعليم والصحة والصناعة والبنية التحتية 

وعقب سير چفرى دونالدسون انه بالرغم من جائحة الكرونا فإننا نحاول كل جهدنا فى تحسين مستقبل العلاقات المصرية البريطانية وأن المباحثات مستمرة طوال الوقت لتذليل العقبات ، وقد كشف سير چيفرى أن الطرفين يعدوا  لعقد معاهدة يتم التوقيع عليها فى شهر ديسمبر ونبدأ العمل بها فى شهر يناير ، وتأتى هذه لاتفاقية لتزيد وتقوى التعامل الموجود حاليا وزيادة التعامل التجارى ونحن نرى أن هناك فرص عظيمة للاستثمار فى مصر خاصة فى مشروع قناة السويس 

كما اوضح سير چيفرى على اهمية مصر كبوابة للقارة الافريقية التى تضع بريطانيا اعينها عليه بعد الخروج من الاتحاد الاوروبى ولذا فهم يأملون السلام والاستقرار للقارة الافريقية 

وفى اجابة على سؤال حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى اجاب سير چيفرى انه لايعتبر بريطانيا تاركة اوروبا ولكنه يعتبرها تعيد تنظيم تعاملاتها مع اشقائها الاروبيين.

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