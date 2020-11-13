مستشار الرئيس: اللقاحات المتاحة لمصر تكفي 20% من عدد السكان (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن لقاحات فيروس كورونا ستنتج تدريجيا، ولن تتاح جميعها في وقت واحد، لافتا إلى أن الكمية الكبيرة من اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا ستنتج خلال 2021.





وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الجسم يكون مناعة ضد فيروس كورونا بعد حصوله على اللقاح بنحو 15 يوم أو 3 أسابيع، لافتا إلى أنه من المفترض توفير 1.5 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا للعالم خلال 2021، وستكون هذه الجرعات من عدة لقاحات.





وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه سيتاح لمصر جرعات من لقاح فيروس كورونا تكفي 20% من السكان.



