مستشار الرئيس: اللقاحات المتاحة لمصر تكفي 20% من عدد السكان (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن لقاحات فيروس كورونا ستنتج تدريجيا، ولن تتاح جميعها في وقت واحد، لافتا إلى أن الكمية الكبيرة من اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا ستنتج خلال 2021.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الجسم يكون مناعة ضد فيروس كورونا بعد حصوله على اللقاح بنحو 15 يوم أو 3 أسابيع، لافتا إلى أنه من المفترض توفير 1.5 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا للعالم خلال 2021، وستكون هذه الجرعات من عدة لقاحات.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه سيتاح لمصر جرعات من لقاح فيروس كورونا تكفي 20% من السكان. 

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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