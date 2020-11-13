رقم قياسي جديد يغازل رونالدو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مازال يطارد الأرقام القياسية العالمية وذلك بعد أن سجل هدفه رقم 102 مع المنتخب البرتغالي في المباراة الودية التي فازت فيها البرتغال بسباعية نظيفة على منتخب أندورا.
وأكدت التقارير الصحفية أن رونالدو بات على بعد 8 أهداف دولية فقط لينفرد بالرقم القياسي من حيث تسجيل أكبر عدد من الأهداف الدولية الذي يحمله حاليًا الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف مع منتخب بلاده.
وأفادت التقارير الصحفية بأن رونالدو تخطى حاجز 100 هدف مع المنتخب البرتغالي في المباراة التي فاز بها الفريق على السويد في سبتمبر الماضي في بطولة دوري أمم أوروبا بعد أن سجل هدفين.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رونالدو سجل هدفًا أمام منتخب أندورا في الدقيقة 85 من ضربة رأس من مسافة لتكون النتيجة تقدم البرتغال بستة أهداف نظيفة لكنه أهدر العديد من الفرص قبل هذا الهدف.
ونوهت التقارير الصحفية أن رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا الذي تعافى مؤخرًا من فيروس كورونا يعتبر هداف أوروبا على المستوى الدولي.
وأوضحت التقارير الصحفية أنه يأتي خلف الكون البرتغالي أسطورة المجر فيرينتس بوشكاش الذي سجل 84 هدفًا مع المنتخب المجري وإسبانيا بينما سجل المجري ساندور كوتشيس 75 هدفًا وجاء خلفهم الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل 71 هدفًا ثم الألماني جيرد مولر الذي سجل 68 هدفًا.

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