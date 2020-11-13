منتخب الجزائر يقسو على زيمبابوي بالثلاثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا

حقق منتخب الجزائر فوز ثمين في بالمجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022، عقب بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه منتخب زيمبابوي اليوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز زامبيا على ضيفتها بوتسوانا 2 / 1 في وقت سابق اليوم.





وعزز منتخب الجزائر (حامل اللقب) صدارته ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، متفوقا بفارق خمس نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب زيمبابوي.





ويحتل منتخب زامبيا، بطل المسابقة عام 2012، المركز الثالث بثلاث نقاط، وتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب بنقطة واحدة.





وعلى ملعب (5 جويليه 1962) بالعاصمة الجزائرية، افتتح بغداد بونجاح التسجيل للجزائر في الدقيقة 31، قبل أن يضيف سفيان فيغولي الهدف الثاني في الدقيقة 43.





وأضاف رياض محرز الهدف الثالث للجزائر في الدقيقة 67، فيما تكفل تينو كاديويري بتسجيل هدف زيمبابوي الوحيد في الدقيقة 80.





بهذا الفوز، واصل منتخب الجزائر سجله الخالي من الهزائم للمباراة الحادية والعشرين على التوالي.





من المقرر أن يتجدد الموعد بين المنتخبين مرة أخرى في زيمبابوي يوم الإثنين القادم، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة.





بدأت المباراة بهجوم مباغت من جانب المنتخب الزيمبابوي، حيث كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق نجمه خاما بيليات، الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكن وهاب رايس مبولحي، حارس مرمى منتخب الجزاء، أبعد الكرة بقدمه لركنية لم تستغل.





وسنحت أول فرصة لمنتخب الجزائر في الدقيقة السابعة عن طريق سفيان فيغولي، الذي سدد من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بعيدة عن القائم الأيمن.





بمرور الوقت، فرض منتخب الجزائر سيطرته على اللقاء، ومن هجمة منظمة شهدت سلسلة من التمريرات في الدقيقة 11، أرسل رياض محرز تمريرة بينية إلى فيغولي، الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى، قبل أن يقوم أحد لاعبي زيمبابوي بالتغطية الدفاعية، ويبعد الكرة لركنية لم تسفر عن شيء.





وعلى عكس سير اللعب، كاد منتخب زيمبابوي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق تينو كاديويري الذي تابع تمريرة عرضية من ركلة حرة من الناحية اليسرى، ليقابلها بضربة رأس لكنها لم تكن متقنة، ليضع الكرة فوق العارضة.





أسرع منتخب الجزائر من إيقاعه، وحاصر نظيره الزيمبابوي في منطقة جزائه، وحصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة في الدقيقة 23، نفذها ياسين براهيمي، لكن الكرة اصطدمت في الحائط البشري.





وأهدر بغداد بونجاح فرصة محققة في الدقيقة 29، حينما تلقى تمريرة بينية من محرز، ليسدد من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة في منتصف المرمى، ليمسكها حارس زيمبابوي بثبات.





وترجم منتخب الجزائر سيطرته على اللقاء، بعدما أحرز بونجاح الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، بعدما تابع قذيفة أرضية من خارج المنطقة عن طريق فيغولي، ارتدت من يد الحارس الزيمبابوي، لتصل إليه ويسدد مباشرة، واضعا الكرة داخل الشباك.





هدأت المباراة نسبيا، وإن ظل المنتخب الجزائري الأكثر استحواذا على الكرة، ولكن بلا تهديد على المرمى، قبل أن يفاجيء فيغولي الجميع بإحرازه الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 43.





وتابع فيغولي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق رياض محرز، ليسدد ضربة رأس متقنة، واضعا الكرة على يسار حارس الضيوف وتعانق الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم الجزائر 2 / صفر على زيمبابوي.





اتسمت بداية الشوط الثاني بالهدوء، قبل أن يحصل المنتخب الجزائري على ركلة حرة مباشرة من مكان جيد في الدقيقة 51، نفذها بغداد بونجاح، لكنه وضع الكرة في الحائط البشري.





وأهدر كاديويري فرصة محققة لتقليص الفارق في الدقيقة 55، حيث تلقى تمريرة أمامية، انفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد برعونة ليبعد مبولحي الكرة بقدمه لركنية لم تثمر عن أي جديد.





وهدد تينيدج هاديبي المرمى الجزائري في الدقيقة 59، لكن الدفاع أبعد الكرة لركنية لم تسفر عن شيء، لتتوالي بعدها المحاولات الهجومية الزيمبابوي، لكن بلا فاعلية.





وجاءت الدقيقة 67 لتشهد الهدف الثالث للجزائر عن طريق محرز، الذي حاول تمرير الكرة لبونجاح، لكن الكرة ارتدت من الدفاع، لتصل لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي من جديد، الذي انطلق بالكرة مراوغا الدفاع، حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، قبل أن يضع الكرة من فوق حارس زيمبابوي، الذي خرج من مرماه لملاقاته، وتتهادى إلى داخل الشباك.





منح الهدف الثالث مزيدا من الهدوء لمنتخب الجزائر، ليستغل المنتخب الزيمبابوي الموقف ويحرز هدف تقليص الفارق عن طريق كاديويري، الذي تلقى تمريرة بينية، ليجد نفسه منفردا بالمرمى، ويسدد كرة ساقطة (لوب) من داخل المنطقة، خلف مبولحي، الذي خرج من مرماه لملاقاته وتحتضن الشباك.





واصل كاديويري تحركاته المزعجة لدفاع الجزائر، وكاد أن يضيف هدفا آخر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ولكن مبولحي كان له بالمرصاد.





وأهدر كريم العريبي آخر فرص المنتخب الجزائري في اللقاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، حينما تابع ركنية من الناحية اليمنى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الحارس الزيمبابوي أبعد الكرة، ويطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنا فوز الجزائر 3 / 1 على زيمبابوي.