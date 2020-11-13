بني سويف يتعاقد مع حارس النصر بالقسم الثاني





وقام الحارس - مواليد 1996 - بالتوقيع للفريق السويفي، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، كما لعب من قبل في أندية أنبي لمدة 8 مواسم، ثم إعارة لنجوم المستقبل، في سن 16 عام، وإنضم لمنتخب مصر للشباب، قبل أن ينضم لفريق النصر، الذي صعد معه للدوري الممتاز، وإستمر بالنصر لمدة 6 سنوات، قبل أن يرحل لبني سويف.





ويملك أبو حطيبة خبرات عديدة، رغم صغر سنه، حيث شاركت في العديد من المباريات بالدوري الممتاز، والقسم الثاني .





نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف، في دعم حراسة مرماة، بالتعاقد مع الحارس مصطفى أبو حطيبة، قادما من صفوف فريق النصر، في إطار الإستعداد للمشاركة في الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.