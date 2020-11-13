لقاء الخميسي ترقص "salesa" مع مدربها الخاص (فيديو)





شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".وظهرت "الخميسي" في الفيديو وهي تتعلم "رقصة الـ "SALSA"، فينا علقت قائلة: "السالسا مرحبا بعودتك"في سياق منفصل، شاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.مسلسل "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.