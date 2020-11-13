حسين إسماعيل: 90% من زواج الأقارب ناجح.. فيديو

قال حسين إسماعيل، محامي، إن الزواج بشكل عام يوجد به مشاكل، ولا صحة لما يشاع بأن زواج الأقارب هو سبب المشكلات، بالعكس فـ90% من زواج الأقارب ناجح.





وأضاف "إسماعيل"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الزواج في الصعيد والأرياف تحديدا يكون فيه تيسير وفي تسهيل في النفقة والمهر وغير ذلك، والشرع لم يمنع زواج الأقارب أبدا، بدليل زواج الرسول محمد من ابن عمه زينب بنت جحش.



