كارول سماحة تفوز بجائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة بمهرجان الإسكندرية





فازت النجمة كارول سماحةـ الميدالية الذهبية الخاصة بالدولة ضيف الشرف، للدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط.





وقالت كارول أثناء تكريمها في الحفل الذي أقيم الخميس: "هذا التكريم هو تكريم لكل فنان لبناني، ممثل أو مبدع لبناني بيحاول يوصل الصورة الحلوة، عكس المسئولين اللي عنا، ما بدنا نحكي في هي المواضيع السياسية. شكرا لكل فريق عمل فيلم (بالصدفة) وشكر كبير لمهرجان الأسكندرية السينمائي".





وعبرت كارول عن تقديرها للجائزة قائلة "شكرا بحكي من بلدي التاني مصر اللي عايشة فيه من سبع سنين، بتكرم من مصر لإني بمثل بلدي لبنان، وده أكبر تكريم إني أعطي صورة عن بلدي".