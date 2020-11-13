مستشار الرئيس: "لا نعرف لقاح كورونا المنتظر هيوفر حماية أد إيه"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك 53 لقاحا ضد فيروس كورونا قي مرحلة التجارب على الإنسان، فضلا على وجود 86 لقاحا آخر في مراحل أخرى.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن ما يتردد بشأن أن هناك لقاحات المحتملة نسبة فاعليتها تصل إلى 90% تعود إلى الاختبارات المعملية التي أجريت حول اللقاح، ولكنها ليست النسبة المؤكدة التي ستتحقق عند حصول الإنسان على اللقاح.





وأضاف مستشار الرئيس: "لا نعرف حتى الآن لقاح فيروس كورونا هيوفر حماية أد إيه.. 90% المتداولة عن نسبة فاعلية اللقاح تتعلق بالتجارب المعملية"، لافتا إلى أن أغلب اللقاحات التي سوف تنتج ضد فيروس كورونا ستكون على جرعتين.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.