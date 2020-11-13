رسمياً .. الرجاء يتعاقد مع حارس سرس الليان لموسمين

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تمكن الفريق الأول لكرةا لقدم بنادي الرجاء، في تدعيم حراسة مرماه، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.

وحصل الفريق المطروحي على توقيع الحارس محمد عادل زيادة، حارس مرمى فريق سرس الليان، الذي قام بالإنضمام للرجاء لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر.

وسبق للحارس الإنضمام لأندية المقاولون، وسرس الليان، والفنار، وكوم حماده، وإنضم في الموسم الماضي لسرس الليان الذي تأهل معه للممتاز "ب" قبل أن يرحل للرجاء.

ويعد زيادة من مواليد 1994 وتلقى مؤخرا اكثر من عرض بالقسم الثاني، قبل أن يحسم وجهتة المقبلة، بالإنضمام لمحاربي الصحراء، في حضور سيمان سنجاري المدير الإداري، وعلى طعيمه وكيل اللاعبين.

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