مصرع عنصر إجرامي في مطاردة أمنية بالدقهلية

لقى عنصر اجرامى شديد الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالدقهلية والمطلوب ضبطه فى عده قضايا.





كان مفتشى قطاع الأمن العام تمكنوا من تحديد مكان اختباء العنصر الإجرامي الهارب وشهرته السيد صبري 32 سنة عاطل - مقيم دائرة مركز الجمالية بأمن الدقهلية ( مُسجل سرقات عامة وسبق إتهامه فـى عده قضايا" سرقة بالإكراه، سلاح ناري، مخدرات، عاهة، ضرب " ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا سرقة بالإكراه ) ؛ داخل منزل مهجور بعزبة حافظ دائرة المركز.





وتم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية ومجموعات قتالية من الأمن المركزي ولدي إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل لإحكام السيطرة عليه خشية تعرض المواطنين للخطر حتى تم إسكات مصدر النيران.





و تبين مصرعه وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية و2 خزينة - فرد محلي – 55 طلقة مختلفة الأعيرة 2 كجم بانجو _ 1200 جنيه – دراجة نارية بدون لوحات معدنية ) وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات.



