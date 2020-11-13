13 لاعب في القائمة الأولي للرجاء المطروحي إستعدادا للموسم الجديد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements
أرسل الرجاء المطروحي القائمة الأولي للفريق الأول استعدادا للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

وضمت القائمة 13 لاعب وهم : إبراهيم عيسي، ومحمد باستن، ومحمد إسماعيل، وسعيد أحمد، وأمير صابر، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وإبراهيم جمال، وجون سيلا، ووائل فراج، وعزت جمال، وإسلام عبد الراضي، ومحمد أبو سريع.

يذكر أن نادي الرجاء قد بدأ فترة إعدادة السبت الماضي وخاض أول مبارياتة أمام الجزيرة وتمكن من الفوز بهدفين نظيفين.

مباريات الرجاء في الموسم الجديد

الجولة الأولى : فاركو - الرجاء
الجولة الثانية : الرجاء - ب. المحلة
الجولة الثالثة : المنصورة - الرجاء
الجولة الرابعة : الرجاء - الأوليمبي
الجولة الخامسة : كفر الشيخ - الرجاء
الجولة السادسة : الرجاء - دكرنس
الجولة السابعة : دمنهور - الرجاء
الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة
الجولة التاسعة : حرس الحدود - الرجاء
الجولة العاشرة : الرجاء - مالية كفر الزيات
الجولة الحادية عشر : أبو قير للأسمدة - الرجاء
الجولة الثانية عشر : الرجاء - سبورتنج
الجولة الثالثة عشر : بيلا - الرجاء
الجولة الرابعة عشر : الرجاء - بني عبيد
الجولة الخامسة عشر : الحمام - الرجاء

أخبار تهمك

نجم الأهلي يحدد شروطه من أجل الرحيل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل ..القابضة للمياه تفعيل خدمة سداد والاستعلام عن الفواتير إلكترونيا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سرس الليان يهزم مصر التأمين ودياً

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 10 ساعات

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يقرر الرحيل بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد رفض الأول.. الأهلي يقدم عرضا جديد لضم الصفقة التي يحبها موسيماني

منذ ساعة الا ربع

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 7 ساعات

حسام حسن يطلب ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

08:18 م

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

09:33 م

بعد رفض الأول.. الأهلي يقدم عرضا جديد لضم الصفقة التي يحبها موسيماني

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض