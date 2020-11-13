13 لاعب في القائمة الأولي للرجاء المطروحي إستعدادا للموسم الجديد





وضمت القائمة 13 لاعب وهم : إبراهيم عيسي، ومحمد باستن، ومحمد إسماعيل، وسعيد أحمد، وأمير صابر، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وإبراهيم جمال، وجون سيلا، ووائل فراج، وعزت جمال، وإسلام عبد الراضي، ومحمد أبو سريع.



يذكر أن نادي الرجاء قد بدأ فترة إعدادة السبت الماضي وخاض أول مبارياتة أمام الجزيرة وتمكن من الفوز بهدفين نظيفين.



مباريات الرجاء في الموسم الجديد





الجولة الأولى : فاركو - الرجاء

الجولة الثانية : الرجاء - ب. المحلة

الجولة الثالثة : المنصورة - الرجاء

الجولة الرابعة : الرجاء - الأوليمبي

الجولة الخامسة : كفر الشيخ - الرجاء

الجولة السادسة : الرجاء - دكرنس

الجولة السابعة : دمنهور - الرجاء

الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة

الجولة التاسعة : حرس الحدود - الرجاء

الجولة العاشرة : الرجاء - مالية كفر الزيات

الجولة الحادية عشر : أبو قير للأسمدة - الرجاء

الجولة الثانية عشر : الرجاء - سبورتنج

الجولة الثالثة عشر : بيلا - الرجاء

الجولة الرابعة عشر : الرجاء - بني عبيد

الجولة الخامسة عشر : الحمام - الرجاء





أرسل الرجاء المطروحي القائمة الأولي للفريق الأول استعدادا للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.