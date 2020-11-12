الزمالك ينهي اتفاقه مع "أبو جبل" من أجل التجديد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:59 م
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
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أنهى مسؤولو نادى الزمالك اتفاقهم مع محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على تعديل عقده بداية من الموسم المقبل.

 ويعيش محمد أبو جبل فترة مميزة مع الزمالك، وخصوصًا بعد تألق اللاعب مع القلعة البيضاء في الموسم الحالى، ونجاحه في قيادة فريقه للتأهل لنهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجارى.

وحصل محمد أبو جبل على وعد من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، على زيادة عقده السنوى من 6 إلى 10 ملايين جنيه.

 وتلقى محمد أبو جبل عرضًا من أحد الأندية الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن تم رفض العرض، مع تعويض اللاعب ماليًا.

ونجح نادي الزمالك في التأهل على حساب نادي الرجاء، إلى المباراة النهائية بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

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رياضة الزمالك اخبار الرياضة ابو جبل

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