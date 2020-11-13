شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

نشر الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، فيديو لزوجة المختل النفسي الذي أشعل النيران في نفسه بميدان التحرير.





وقالت شيماء، زوجة محمد حسني الذي إشعال النيران في نفسه، إنها متزوجة محمد حسني منذ 18 عامًا، وعاشت معه حتى 2011 بدون أي مشاكل، لافتة إلى أن زوجها كان يعمل في البنك المصري لتنمية الصادرات، وبعد فصله من البنك، جلس عامًا في المنزل، ثم قام بالسفر وعمل لمدة أربع سنوات.





ولفتت إلى أن زوجها عندما عادة للقاهرة عمل في مصر، وأصبح مضطرب نفسيًا، ويقوم كل فترة بضربها هي وأولادها، معقبة: "كنت خايفة على نفسي وأولادي، وكنت بقفل على نفسي الباب، ومكنتش بنام معاه في غرفة واحدة، وتركت المنزل منذ 3 أشهر، وقامت برفع عليه قضية خلع"



