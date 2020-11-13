شاهد.. تعليق صادم من الرئيس البرازيلي حول كورونا

أصيب الشعب البرازيلي، بحالة من الرعب عقب التصريح الغريب الذي أدلى به الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بخصوص وباء فيروس كورونا الذي خرج عن السيطرة واجتاح البلاد وقتل 162 ألف شخص".





وأوضح تقرير قناة الغد أن الرئيس "بولسونارو" أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده حول مستجدات الوباء ذكر في حديثه "الجميع سيموت في النهاية" مشيرًا إلى معدل الوفيات المرتفع في البلاد إذ أصبحت البرازيل الثالثة عالميا في سرعة انتشار كورونا بين الناس.



