"الإبراشي" يكشف القصة الكاملة لإشعال مواطن النيران في نفسه بميدان التحرير (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أحد المواطنين أشعل النيران في نفسه في ميدان التحرير، وعلى الفور قامت قنوات جماعة الإخوان باستثمار هذا الامر وفقًا لأجندتهم الخاصة، دون أن يعرفوا سبب هذه القصة، مشيرًا إلى أن الجماعة عندما رأت هذا المشهد، حاولت استنساخ قضية "محمد بوعزيزي" الذي كان مقدمة لثورات الربيع العربي.





وتابع "الإبراشي"، أن "بوعزيزي" كان تاجر فاكهة، وبعد صفعه من قبل شرطة تونسية، شعر بالانكسار فأشعل النيران في نفسه، لافتَا إلى أن الجماعة الإرهابية منذ سقوطها، وهي تعتقد أن بإمكانها إعادة إنتاج ثورة جديدة، وهذا لن يحدث لأن الثورة يصنعها الشعب.



