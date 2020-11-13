"الإبراشي" يكشف القصة الكاملة لإشعال مواطن النيران في نفسه بميدان التحرير (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أحد المواطنين أشعل النيران في نفسه في ميدان التحرير، وعلى الفور قامت قنوات جماعة الإخوان باستثمار هذا الامر وفقًا لأجندتهم الخاصة، دون أن يعرفوا سبب هذه القصة، مشيرًا إلى أن الجماعة عندما رأت هذا المشهد، حاولت استنساخ قضية "محمد بوعزيزي" الذي كان مقدمة لثورات الربيع العربي.

وتابع "الإبراشي"، أن "بوعزيزي" كان تاجر فاكهة، وبعد صفعه من قبل شرطة تونسية، شعر بالانكسار فأشعل النيران في نفسه، لافتَا إلى أن الجماعة الإرهابية منذ سقوطها، وهي تعتقد أن بإمكانها إعادة إنتاج ثورة جديدة، وهذا لن يحدث لأن الثورة يصنعها الشعب. 

ولفت إلى ان كل أوهام الجماعة الإرهابية تتمحور حول إشغال الثورة ي مصر، ومن ثم يأتون على الأعناق مرة أخرى، بعد أن لفظهم الشعب المصري، وهذا أمر غير ممكن على الإطلاق، مشيرًا إلى أن المواطن الذي أشعل نفسه مضرب نفسيًا، وأسرته تقاطعه منذ مدة، وهربت منه بسبب سلوكه النفسي الغير طبيعي. 

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وائل الإبراشي بوعزيزي بوابة الفجر الفجر

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