أحلام تنعى ملك البحرين خليفة سلمان آل خليفة بهذه الكلمات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة أحلام، على نعى ملك البحرين سمو الأمير خليفة سلمان آل خليفة ، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


وودعته بكلمات مؤثرة وكتبت: اللهم ارحمه واغفرله. واجعل هذه الأيام خير أمامه وابدله دار خيراً من داره واجعله فى جناتك جنات النعيم رحمة الله عليك يا غالي أبونا الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.


وفي سياق آخر، طرحت أحلام مؤخرًا أغنية جديدة لها تحمل اسم "أنا مدري عن الناس"، وهي من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

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