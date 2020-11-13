أول تعليق لـ نجل سيدة "فيديو الزحف"

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
السيدة صاحبة الفيديو
السيدة صاحبة الفيديو
هدى عبدالرازق
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كشف سعيد، نجل السيدة صاحبة فيديو الزحف، تفاصيل الفيدو المتداول له وهو يهين والدته أثناء نزولها على السلم زحفا، مشيرًا إلى أنه توجه هو ووالدته إلى النيابة وتم أخذ أقوالهم وأخلوا سبيلهم. 

وأشار "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه يبلغ 53 عاما، وهو أصغر أشقائه، ووالدته تعيش معه بمنزله منذ 22 عاما، وأدوا 13 عمرة سويا، مؤكدا أنه يحرص على خدمتها، ويلبي طلباتها.

وأضاف: "الفيديو ده اتصور من سنة.. وكنا تهريج والله وكنا بنضحك"، موضحا أن سبب تسجيله الفيديو هو أن شقيقاته لم يصدقوا أن والدته تصعد إلى الدور الثالث بالمسكن بمفردها. 

قال محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إن فريق التدخل السريع توصل إلى السيدة التى قام نجلها بإهانتها، وتبين أن الفيديو تم تصويره منذ 8 أشهر، وتم القبض عليه واصطحابه من قبل الأمن إلى نقطة الشرقية، لاتخاذ إجراء قانونى معه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المديرية أمن الشرقية، منذ قليل، الشاب الذى ظهر فى مقطع فيديو يقوم بإهانة والدته المسنة بقرية العباسة مركز شرطة أبوحماد.

ومن جانبه قال محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إنه فور علمه بتداول الفيديو، قام تم تشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلم زحفًا.

وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة، أن الواقعة منسوب حدوثها إلى مركز أبو حماد، واللجنة توجهت بعد دقائق من انتشار الفيديو للفحص وبيان مدى حدوثها داخل الشرقية من عدمها.

وتم التوصل إلى السيدة وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الشاب واصطحابه للشرطة.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر مدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهى عاجزة عن الحركة ليرضى زوجته، ومنسوب حدوث ذلك داخل مركز أبو حماد بالشرقية، وهو ما لم يتم التأكد منه حتى الآن.

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