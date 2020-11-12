بعد رفض الأول.. الأهلي يقدم عرضا جديد لضم الصفقة التي يحبها موسيماني

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
أمل الحلفاوي
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أرسل النادي الأهلي عرضًا رسميًا للحصول على خدمات جاستون سيرينو  لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ظل رغبة موسيماني في الحصول على خدمات اللاعب.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن النادي الأهلي قدم عرضا لنادي صن داونز بقيمة مليون دولار من أجل الحصول على خدمات جاستون سيرينو وهو ما قوبل بالرفض.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي سيقدم عرضا جديدا لنادي صن داونز من أجل الحصول على خدمات سيرينو بقيمة مالية جديدة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأبلغ بيتسو موسيماني لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب بضرورة الحصول على خدمات جاستون سيرينو خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ظل وجود أكثر نقص في مركز صانع الألعاب بالفريق.

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