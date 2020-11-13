بعد نجاح أغنية "رقصوني".. حكيم يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد





يحرص الفنان حكيم، التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.ونشر حكيم منذ قليل صورة جديدة له برفقة زيزو وهاني فاروق وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق على الصورة قائلاً: "بعد نجاح رقصوني مع الأخوين هاني وزيزو فاروق بنسجل أغنية جديدة فرفوشة وهترقص أي حد، هتسمعوها قريب أوي يارب تعجبكم".يذكر أن حكيم طرح مؤخرًا أغنية "صحاب أونطة" ، والأغنية تم تصوير في إحدي الإستديوهات الكبري بالقاهرة ، وهي من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وإنتاج lion of Egypt.