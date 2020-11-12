الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالبة ملقى فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا

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تكثف أجهزة الأمن في المنيا، من جهودها لكشف ظروف وملابسات مقتل فتاه في ظروف غامضه، وهي طالبه بمعهد التمريض بحي شلبي، وذلك عقب مرور يومين من اختفائها، بعد ذهابها لتلقي تعليمها، الثلاثاء الماضي، والعثور علي جثتها ملقاه بجانب ترعة الإبراهيميه اليوم الخميس، بزمام مسقط رأس المجني عليها بقرية زهره التابعه لمركز المنيا، والتي طالب الأهالي بها بسرعة كشف ظروف وملابسات الحادث وسرعة تحديد وضبط الجناه.



وعثرت أجهزة الأمن بالمنيا على جثة طالبه كانت قد أختفت في ظروف غامضة عصر الثلاثاء الماضي، بعد أن تلقت عمليات النجدة بلاغا من بعض الأهالى بالعثور على جثة ملقاه على جانبى ترعة الإبراهيميه، وجري نقلها إلى مستشفى المنيا العام للتشريح، ومعرفة سبب الوفاه.



وكان اللواء محمود خليل مدير امن المحافظه، قد تلقي إخطارا في وقت سابق من المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، بتلقيه بلاغا من أسرة رحمه محمد عبد المعز 20 عاما مقيمه بقرية زهره التابعة لمركز المنيا يفيد باختفائها، عقب خروجها من منزلها لتلقي تعليمها إذ إنها طالبة بالمعهد الفنى الصحى للتمريض بحى شلبى بمدينة المنيا، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.



وأفادت أهلية الطالبة في المحضر الذي تحرر بقسم الشرطه، أن ابنتهم مخطوبة لأحد أفراد الشرطة، مقيم بنفس القريه، وكانت مقبله على حفل الزفاف الأسبوع المقبل، إلا أنها أختفت في ظروف غامضة حتي تم العثور على جثتها اليوم الخميس.

