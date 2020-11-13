محافظ أسيوط: "الانتهاء من إنشاء محطة كهرباء ناصر منتصف عام 2021"

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:31 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جاري إنشاء محطة للكهرباء بمدينة ناصر، وهي بطاقة 66 ميجاوات تقريبا، ومن المتوقع الانتهاء من خلال عدة أشهر قليلة، في منتصف شهر يونيو 2021.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مدينة ناصر الجديدة من مدن الجيل الرابع، وستخدم مدينة أسيوط وستخفف الكثافة السكانية في مدن المحافظة.

وتابع محافظ أسيوط، "المشروعات التي تتم في المحافظة، تتم على درجة كبيرة من التميز، والطرق مميزة، والوحدات السكنية تشطيبها عالي، وكذلك يتم الاهتمام بالخضرة والآبار الارتوازية في تلك المدينة، وهتكون نقلة كبيرة أوي في أسيوط".

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