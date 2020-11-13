أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2020.. عودة التذبذب العرضى للمعدن الأصفر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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تذبذب عرضي تمر بها أسعار الذهب المحلي بضغط من البورصة الدولية للمعدن الأصفر، لتستقر في بداية التعاملات اليوم الجمعة.


أسعار الذهب اليوم  الجمعة 13-11-2020:


سعر جرام الذهب عيار 21 : 821 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 18 : 703 جنيهات،

وسعر الجرام عيار 24 :938 جنيهًا،

سعر الجنيه الذهب : 6568 جنيهًا


أسعار الذهب العالمي:

تعافت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأسهم والعملة الأمريكية.

وجاء ارتفاع المعدن الأصفر وسط استمرار الارتفاع القياسي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة، وهو ما تجاوز التفاؤل بشأن اللقاح المحتمل من قبل "فايزر" و"بيونتك".

ومن جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من السابق لأوانه معرفة تأثير لقاح كورونا على مسار الاقتصاد.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 11.70 دولار، ليصل إلى مستوى 1873.30 دولار للأوقية.

 

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 1877.11 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 93.06.

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