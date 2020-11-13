إعلامي :أمريكا ترأس مجلس إدارة العالم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي أحمد العوضي، إن الإعلام التركي الذي يتحدث بالعربية يتحدث عن السلبيات التي تحدث في مصر فقط، ولا يرى أي إيجابيات، مشيرًا إلى أن الإعلام الإخواني والتركي يتحدث بأن الرئيس المقبل للولايات المتحدة جون بادين سيقوم تضييف الأمارات على السعودية ومصر والإمارات. 

وأضاف "العوضي"، خلال تقديمه برنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن أمريكا هي رئيس مجلس إدارة العالم، والحديث بأن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة ستضيق الامور على مصر غير صحيح على الإطلاق، معقبًا: "عملنا ثورة يناير، وثورة 30 ينويو في وجود أمريكا، وضربنا إسرائيل بالجذمة وأمريكا موجودة، احنا مش بنعمل حاجة خطأ"

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة ستتحدث مع مصر في مجال حقوق الإنسان، وحول ملف الإسلام السياسي، ووزارة الخارجية لديها ملف للتعاون مع الإدارة الجديدة، معقبًا: "احنا مش خايفين، أمريكا دولة مؤسسات ولا تحكم بهوى حزب معين"

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