بعد واقعة طالبة صبغة الشعر "بلون فوشيا".. "أمهات مصر": "ميصحش كده"

طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، الأمهات بضرورة التزام بناتهن بتسريحة ولون الشعر خلال ذهابهن للمدرسة بما يتماشى مع قيمة وقامة هذا المكان.





وقالت "عبير"، في تصريحات صحفية، إن واقعة طالبة مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بالجيزة التي قامت الوزارة والمديرية بفتح تحقيق فيها وتبين أنه لا صحة لفرض ارتداء الحجاب على الطالبة في المدرسة وأن الطالبة قامت بعمل صبغة لشعرها بلون "فوشيا"، موضحة أن مديرة المدرسة والأخصائية الاجتماعية طالبوا الطالبة بتغيير لون الصبغة حتى لا تقلدها الفتيات الأخريات، مؤكده أن هذا إجراء طبيعي وسليم 100%.



