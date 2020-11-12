تراجع قوي يصيب البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
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تراجع قوي أصاب مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع هبوط تجاوز 300 نقطة لمؤشر "داو جونز" الصناعي، وسط مخاوف تزايد إصابات الوباء.


وتستمر مخاوف تزايد إصابات كورونا في الضغط على معنويات المستثمرين، مع تسجيل الولايات المتحدة 144 ألف إصابة بالأمس، لتواصل الارتفاعات القياسية.

ومن جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة رغم التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، بينما لم يشهد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين أي تغيير خلال الشهر المنصرم.

وعند ختام التعاملات، تراجع "داو جونز" الصناعي بنحو 1.1 بالمائة، أو ما يعادل 317 نقطة، ليسجل 29080.1 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1 بالمائة، ليصل إلى 3537 نقطة، في حين انخفض"ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 11709.5 نقطة.

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