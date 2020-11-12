مقدونيا الشمالية تعبر إلى اليورو للمرة الأولى في تاريخها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:12 م
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
وكالات
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حققت مقدونيا الشمالية فوزا ثمينا بهدف دون رد، مساء الخميس، لتعبر إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" لأول مرة في تاريخه.

وسجل المهاجم المخضرم، نجم إنتر ميلان السابق، جوران بانديف، البالغ من العمر 37 عاما، هدفا في الشوط الثاني، ليقود مقدونيا الشمالية للانتصار خارج الديار على جورجيا، في مواجهة فاصلة بالملحق.

وهز بانديف، أكثر لاعبي بلاده تمثيلا للمنتخب الوطني، وهداف الفريق عبر العصور، الشباك في الدقيقة 56 من المباراة، التي أقيمت على أرضية زلقة.

وارتبكت جورجيا، التي كانت تأمل أيضا في التأهل لأول بطولة كبرى في تاريخها، بعد الهدف، ولم يظهر عليها أبدا أنها ستعود في النتيجة.

وستقابل مقدونيا الشمالية منتخبات النمسا وهولندا وأوكرانيا، في المجموعة الثالثة ببطولة أوروبا، التي تأجلت لتقام في يونيو ويوليو من العام المقبل، بسبب وباء كوفيد-19.

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