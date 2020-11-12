متحدث الري: غرفة عمليات إدارة السيول تضم 300 مسؤول ما بين وزير ومحافظ

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قال الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن هناك غرفة عمليات لإدارة السيول يتواجد فيها 300 مسؤول من الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين، بالإضافة لغرف الأزمات المتواجدة في كل المحافظات، والهدف من هذه الغرفة إدارة عملية السيول.



ولفت"غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إلى أن وزارة الري لديها مركز للتنبؤ بالأمطار قبل حدوثها، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة قبل حدوث السيول والHمطار.



وأشار إلى أن الوزارة قادرة على التنبؤ بسقوط الأمطار قبل حدوثها بـ5 أيام، ويتم معرفة مدى غزارة هذه الأمطار، وبعد ذلك يتم التواصل مع المحافظات المعنية لكي تستعد لهذه الأمطار أو السيول.