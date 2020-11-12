نورهان شعيب تطل على متابعيها بالأبيض فى أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة نورهان شعيب، التفاعل الدائم مع محبيها وجمهورها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. 


وشاركت نورهان، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نورهان، بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأبيض باللون الأخضر مفتوح من الأمام ، وتركت شعرها القصير منسدلاً ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ميكب هادئ يبرز جمالها.


وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة أبرزها :"مساء الجمال على أجمل نجمة بالوجود".


يشار أن نورهان شعيب، بدأت تصوير مشاهدها فى مسلسل "كواليس" والمقرر عرضه الفترة المقبلة.


والجدير ذكره أن آخر أعمال نورهان، مسلسل "قوت القلوب"، وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكي دور معلمة ذات شخصية مضطربة أو غير مُتزنة، ما يدفعها لتُسبب الحرج لأسرتها وابنها، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع في العديد من المشكلات بسبب تصرفات والدته الغريب.

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