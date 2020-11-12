اتحاد الشرطة يهزم كوكاكولا استعداداً للموسم الجديد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد الشرطة في تحقيق فوز مستحق على حساب فريق كوكاكولا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت الخميس، بملعب الشرطة، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من القسمين الثاني والثالث 2020-2021.

سجل أهداف اللقاء، محمد جمال من ركلة جزاء، وابراهيم الششتاوي الوافد الجديد من سوهاج، من ضربة رأس متقنة، وسجل كوكاكولا هدفا من ركلة جزاء، وإختتم عرفة السيد أهداف اللقاء لإتحاد الشرطة.

وسبق للشرطة الخسارة من منتخب الشباب 0-4 ثم الفوز على شباب طلائع الجيش 3-1 ثم التعادل مع شباب بيراميدز 1-1 ودكرنس 1-1.

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