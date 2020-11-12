الشؤون الإسلامية تختتم ورشة عمل " مفاهيم الصحة النفسية " بجدة

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، اليوم ورشة عمل تحت عنوان " مفاهيم الصحة النفسية"، التي استمرت مدة ثلاثة أيام، بمشاركة 50 خطيباً من منسوبي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.





وناقشت الورشة أربعة محاور رئيسة هي الإيمان وعلاقته بالصحة النفسية، والمفاهيم الخاطئة عن الصحة النفسية، والأمراض النفسية وأسبابها ومسبباتها وطرق العلاج، ودور الأئمة والخطباء والدعاة في التوجيه حول الصحة النفسية.





وفي ختام ورشة العمل تسلم المشاركون شهادات اتمام الحضور، معربين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الشؤون الإسلامية, والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، على تنظيم ورشة العمل.