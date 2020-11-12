حسام حسن يطلب ضم نجم الأهلي





اقترب مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي من الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة.





ويهدف حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر، التوقيع مع السنغالي أليو بادجي مهاجم المارد الأحمر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خاصةً في ظل خروجه بنسبة كبيرة عن الحسابات الفنية لناديه.





وطالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، بتسويق اللاعب ورحيله على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.





وكان بادجي، أثار الجدل اليوم حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء، بعدما نشر صورة له مع حقيبته، والتي توحي بقرار الخروج عن التتش.



