معارض سوداني: عدد اللاجئين الإثيوبيين ارتفع إلى 20 ألف بسبب الحرب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الكاتب والمحلل السياسي ياسر عبد الله، من العاصمة السودانية الخرطوم، إن عدد اللاجئين الإثيوبيين ارتفع إلى 14 ألفا، حسبما صرح مصدر مسؤول بمكتب مفوضية اللاجئين في السودان.

وأضاف المحلل السياسي، خلال لقائه قناة الغد، أن مسؤول مفوضية اللاجئين توقع أن يرتفع العدد خلال الساعات القادمة إلى 20 ألفا، كما حذر من أن الأوضاع أصبحت كارثية وتفوق إمكانات السودان.

وأردف المحلل السياسي: الفارين من الحرب في "إقليم تيجراي" الإثيوبي، دخلوا أراضي سودانية غير مأهولة وتفتقر لأبسط مقومات الحياة، وهناك أزمة في المياه والغذاء.

وأوضح المحلل السياسي، أن وزير الداخلية في ولاية كسلا سيزور المناطق الحدودية التي تعج باللاجئين، فيما تخطط الحكومة السودانية إقامة معسكرات جديدة تستوعب أعداد اللاجئين.

وقال رئيس إقليم تيجراي الإثيوبية، إن الضربات الجوية التي شنتها القوات الحكومية تسببت في مقتل عدد لم يحدده من المدنيين في الأيام القليلة الماضية، وتعهد بالدفاع عن شعبه.

تجدر الإشارة إلى أن برلمان إثيوبيا رفع الحصانة عن 39 من أعضائه بينهم رئيس إقليم تيجراي، بينما حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحرب التي تشنها حكومة أديس أبابا على الإقليم.

يأتي هذا بينما فر أكثر من 10 آلاف إثيوبي إلى السودان وسط توقعات بارتفاع هذا العدد قريبا إلى مئتي ألف لاجئ.

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