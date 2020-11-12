بلحن مسروق من أغنية "البسكليته" لمحمد سعد فى فيلم اللمبي.. فيجو الدخلاوي يطرح مهرجان "رونج روفر"





واكتشف "الفجر الفني"، من خلال مقارنة لحن مهرجان رونج روفر وأغنية البسكليته لمحمد سعد فى فيلم "اللمبي"، أن اللحن متشابه ومقتبس من أغنية "البسكيلته"، وهذا الأمر أدى إلى غضب الكثير من متابعيه بسبب سرقة لحن المهرجان.





ومن كلمات مهرجان "رنج روفر": "رينج روفر رينج روفر رينج روفر، جي بخمس عالاسفلت ..الرينج روفر رينج روفر رينج روفر، تعبت جيبها انا من تحت..وبيكا اهو، دعك الفانوس، والدنيا ساقت فحت في فحت..البت باربي البت باربي البت باربي، جورجينا جمبك تطلع مين..البت باربي البت باربي البت باربي جميلة مزة وقمر الدين".







طرح موزع المهرجانات فيجو الدخلاوي، مهرجان رانج روفر، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، ويعد المهرجان من غناء حمو بيكا وأبو ليلة، كلمات كاستلو وتوزيع فيجو الدخلاوي.