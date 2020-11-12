رسمياً .. طنطا يتعاقد مع "زيكو" جوكر البلدية





ويشارك زيكو في أكثر من مركز داخل الملعب، حيث يجيد المشاركة في مراكز الظهير الأيمن، والجناح المهاجم، ولاعب الوسط.

يواصل فريق طنطا بقيادة مديره الفني رضا عبد العال، التعاقد مع صفقات جديدة، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل، من دوري القسم الثاني 2020-2021.ونجح مجلس إدارة نادي طنطا، في الحصول على توقيع اللاعب عبد الروؤف زيكو، مهاجم بلدية المحلة، لتدعيم خطوطه، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر.وقام زيكو، بالتوقيع لطنطا، في حضور رضا عبد العال المدير الفني، والجهاز الإداري.وسبق للاعب الإنضمام لاندية جمهورية شبين، والأوليمبي، والنصر، والترسانه، وبلدية المحلة، قبل الإنضمام لطنطا.