وكيل وزارة الري ببني سويف: نستهدف تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع خلال عامين (فيديو)

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قال المهندس جمال الباز وكيل وزارة الري ببني سويف إن المشروع القومي لتأهيل الترع يعني توصيلها إلى أعلى كفاءة سواء بالتبطين أو غيره والمستهدف تنفيذه 7 آلاف كيلو متر خلال عامين تنتهي 30 يوليو 2022.



وأضاف المهندس جمال الباز وكيل وزارة الري ببني سويف خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من 108 متر طولي حتى في 20 موقع.



التأهيل كان حلم منذ تواجدي في الوزارة ويتحقق الآن ويتكلف تنظيف الكيلو متر 18 ألف جنيه سنويا وهو ما يعني أن هذا المشروع يوفر تكلفته في خلال 10 أعوام وفيما يخص المياه فيوفر المشروع كميات مياه أغلى من الأموال.



أن مشروع التأهيل يساهم في تنظيم عملية الري بتوزيع الاحتياجات بعدالة وتوفير المياه لكل مزارع وتقليل الهدر طوال أيام الري.

