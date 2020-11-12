التموين: نجحنا في الحفاظ على أسعار السلع الأساسية خلال أزمة كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال إبراهيم عشماوي، نائب أول وزير التموين، ورئيس مجلس إدارة جهاز التجارة الداخلية، إن الدولة تتكلف 50 مليار جنيه سنويًا لإنشاء صوامع تخزين الأقماح.

وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن منظومة الوزارة نجحت اقتصاديًا في الحفاظ على أسعار السلع الأساسية رغم أزمة جائحة كورونا.

وأكد أن الدولة نجحت في زيادة المعروض من السلع رغم جائحة كورونا، لافتًا إلى أن أسعار السلع في مصر لم تتحرك أو تزيد خلال أزمة كورونا مقارنة بما حدث في العالم.


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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1236) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الآخيرة.

حيث تم ضبط (3،62 طن " لحوم مستوردة – أسماك مدخنة ") مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط ( 25،56 طن "ورق عنب ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك إحدى شركات الصناعات الغذائية) بمحافظة البحيرة، وضبط (12،5 طن "فول " غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة المحاصيل الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط ( 9،783 طن "فول سودانى – زبدة كاكاو – طحينة سكر حر – شيكولاتة" مجهولة المصدر – 40592 عبوة "حلوى جافة" معبأ داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية – 492 كيلو جرام حلوى غير صالحة للإستهلاك) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص)، بمحافظة الإسكندرية، وضبط ( 127 كيلو جرام أسماك الأرنب غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومحظور صيدها أو تداولها بالأسواق لإحتوائها على كمية كبيرة من السموم) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لبيع الأسماك "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، وضبط (12،5 طن "ملج طعام" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة وبدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالكة مطحن لطحن الملح "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وضبط أيضا (6،675 عبوة "مستحضرات تجميل متنوعة") بدون ترخيص غير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع مستحضرات التجميل ) بمحافظة الإسكندرية، وضبط ( 49،750 قطعة "أدوات مدرسية – أجهزة منزلية ") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشركات) بمحافظة القاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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