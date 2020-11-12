سرس الليان يهزم مصر التأمين ودياً

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان، بقيادة المدير الفني، أسامه حجاج، فوزا وديا على حساب فريق مصر للتأمين، بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة الودية التي أقيمت الخميس، بملعب التأمين، استعداداً لدوري القسم الثاني 2020-2021.



شهد اللقاء تقدم الفريق السرساوي بهدف عن طريق اللاعب أحمد شيكو من تصويبة قوية بقدمة اليسرى، ثم تعادل فريق التأمين قبل ختام الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب محمد سمير رهيف، في إدراك هدف الفوز لسرس الليان من ركلة جزاء، وشهد اللقاء تصدى حارس سرس لركلة جزاء من لاعب التأمين.



ومن المقرر أن يلعب سرس الليان مع غزل شبين خارج ملعبه يوم الأحد المقبل، ثم يواجه بنها يوم الإثنين، قبل أن يحل ضيفا على بلبيس، الخميس، في ختام مبارياتة الودية، استعداداً للقاء جمهورية شبين الذي سيقام الأربعاء 25 نوفمبر الحالي، في إفتتاح دوري القسم الثاني، بملعب الجمهورية.



