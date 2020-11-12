الرباع علي مجيد يحقق برونزية العالم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:45 م
الرباع السعودي
الرباع السعودي
الفجر السعودي
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حقق الرباع السعودي علي مجيد خليتيت الميدالية البرونزية في منافسات النتر بوزن 49 كجم ببطولة العالم الافتراضية للناشئين لرفع الأثقال، والمنظمة من قبل اتحاد البيرو لرفع الأثقال، وتستمر حتى الـ18 من شهر نوفمبر الجاري، بعد تمكنه من رفع 95 كيلو في لعبة النتر ليحل ثالثاً في أول بطولة عالمية يشارك فيها.


وتعد هذه البطولة إحدى البطولات العالمية الرسمية المدرجة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للعبة، والتي كان من المقرر إقامتها في العاصمة البيروفية ليما، وبسبب ظروف جائحة كورونا المستجد أقيمت افتراضياً عن بعد، بمشاركة أقوى الرباعين العالميين.


ويستكمل اليوم أخضر رفع الأثقال مشاركته في بطولة العالم، ففي منافسات وزن 61 كجم الرباع حسن المرزوق، فيما يشارك جواد القيصوم بمنافسات وزن 67 كجم، وحسين الدحيليب في منافسات وزن 73 كجم.


ورفع الرباع السعودي علي خليتيت تهنئته بالإنجاز الذي حققه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين والقيادة الرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة و رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وللشعب السعودي.

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