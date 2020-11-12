النائب محمد إسماعيل يعزي البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

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قال الإعلامي موسى، إن النائب محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شبكة تلفزيون الحدث اليوم، ينعي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالي صباح أمس الأربعاء.



وأوضح موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،" أن النائب محمد إسماعيل يتقدم بخالص العزاء لحكومة وشعب البحرين الشقيقة.



وأتم قائلا: النائب محمد إسماعيل يرسل برقية عزاء تضمنت: "نشاطركم الأحزان فى مصابكم الجلل، ونرجو من الله جل علاه أن يتغمد الفقيد الغالي ‏بواسع رحمته، داعيا المولي عز وجل أن يلهم شعب البحرين ‏الشقيق وقيادته الصبر والسلوان".

