محمد موسى: العالم ينظر لمصر باعتيارها دولة عظمى بالشرق الأوسط

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
أشاد الإعلامي محمد موسى بزيارة الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى اليونان لافتا أن الزيارة أثمرت عن نتائج إيجابية. 

كما أشاد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،" بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس البرلمان اليوناني على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس إلى اليونان حينما قال له: "أشكركم ستجدون دائما مصر الصديقة القوية داعمة لكم". 

تابع موسى، "شفتم كلام الرئيس السيسي في آخر جملة بيقول إيه "ستجدون الصديقة مصر القوية داعمة لكم" هي دي بقي قيمة مصر.. مصر القوية تدعم وليست دولة ضعيفة أو مهتزة.. مصر القوية بشعبها وجيشها ورئيسها العالم كله ينظر إليها بعد إعادة دورها الإقليمي والدولي علي أنها دولة عظمي بالشرق الأوسط.. مصر القوية يتم تكريم رئيسها من رئيسة دولة اليونان بأعلي وسام.. هي دي مصر.

أخبار تهمك

سرس الليان يهزم مصر التأمين ودياً

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يحدد شروطه من أجل الرحيل

منذ أقل من ساعتين

بعد رفض الأول.. الأهلي يقدم عرضا جديد لضم الصفقة التي يحبها موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 10 ساعات

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حسام حسن يطلب ضم نجم الأهلي

منذ ساعة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ يوم

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

08:18 م

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

09:33 م

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض