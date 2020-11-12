محمد موسى: العالم ينظر لمصر باعتيارها دولة عظمى بالشرق الأوسط

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أشاد الإعلامي محمد موسى بزيارة الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى اليونان لافتا أن الزيارة أثمرت عن نتائج إيجابية.



كما أشاد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،" بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس البرلمان اليوناني على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس إلى اليونان حينما قال له: "أشكركم ستجدون دائما مصر الصديقة القوية داعمة لكم".



تابع موسى، "شفتم كلام الرئيس السيسي في آخر جملة بيقول إيه "ستجدون الصديقة مصر القوية داعمة لكم" هي دي بقي قيمة مصر.. مصر القوية تدعم وليست دولة ضعيفة أو مهتزة.. مصر القوية بشعبها وجيشها ورئيسها العالم كله ينظر إليها بعد إعادة دورها الإقليمي والدولي علي أنها دولة عظمي بالشرق الأوسط.. مصر القوية يتم تكريم رئيسها من رئيسة دولة اليونان بأعلي وسام.. هي دي مصر.

