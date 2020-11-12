الاثنين.. المركز القومي للسينما يستأنف فعاليات نادي سينما المرأة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يواصل نادي سينما المراة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" فعالياته يوم  الإثنين القادم الموافق ١٦ نوفمبر في تمام السادسة مساء بمركز  الهناجر بدار الأوبرا  المصرية.


ويعرض خلال فعاليات النادي مجموعة من الأفلام القصيرة وهي "جميلة  " إخراج" يوسف نعمان"  "فوق الركبة" إخراج "لبيت عزت" وفيلم " جميلة " إخراج "ايرا عاطف"  و " ٨ ديسمبر و عنبر ٨ تشريح  " إخراج  "محمد بعتر". 

و عقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها مديرة النادى الناقدة  السينمائية شاهندة محمد على و تستضيف خلالها الناقد السينمائى "أسلام أحمد على" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور .


جدير بالذكر ان نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب"، ويهدف النادى إلي عرض أفلام تناقش وتعالج  قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن  فعاليات النادي لكبار النقاد والسينمائيين.


والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي ويقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية مع  مراعاه الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض .

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