عضو مجلس الزمالك: مرتضى منصور يقدم الدعم لنجوم القلعة البيضاء

‏أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن إدارة النادي تثق تماما في لاعبي فريق الكرة الأول بالزمالك وجهازهم الفني لتحقيق طموحات الجماهير بحصد بطولة إفريقيا.





أضاف أنور أن مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور يقدم كل الدعم للفريق من أجل توفير كل سبل الراحة للتفرغ لمهتهم بنهائي البطولة.





كان حمادة أنور قد حرص علي التواجد بمران الفريق الذي أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي من أجل مؤازرة الفريق استعدادا للفترة المقبلة.‏





ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 27 نوفمبر الحالي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



