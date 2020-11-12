عماد الصايدي يبدأ تصوير كوميديا "عساكم بالخير" في دبي الأسبوع المقبل

يستعد الفنان عماد الصايدي، لبدء تصوير سيت كوم "عساكم بالخير" منتصف الأسبوع المقبل في دبي، بمشاركة أبطال العمل من مصر والكويت، وسيكون محور المسلسل عن هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية وتغيرّ الخريطة السياسية للعالم العربي بعد مكسب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية بايدن.









المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات السيت كوم الخليجية الكوميدية، والتي سينطلق عرضها خلال شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة "دوت سكور"، وتدور فكرته حول أسرة عربية تتعرض للكثير من المواقف والأحداث الكوميدية طوال 30 حلقة خلال الشهر الكريم.





وأعرب "الصايدي" عن سعادته بالمشاركة في أول تجربة كوميدية درامية له على شاشات التلفزيون الخليجي والذي يشارك بها أيضاً عدد من نجوم الفن بمصر كضيوف شرف بعد مشاركاته المتعددة على المسرح العربي والدراما اليمينة، مبديًا إعجابه الشديد بالفكرة.







