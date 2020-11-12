التعادل السلبي يحسم مباراة مصر الأوليمبي وكوريا الجنوبية الودية





وشهدت المباراة إضاعة كتيبة المدير الفني شوقي غريب للعديد من الفرص السهلة، حيث تألق حارس الشمشون الكوري الجنوبي.





ويستعد منتخب مصر لبطولة دورة الألعاب الأوليمبية في العام القادم، بعد أن كان مقررا إقامتها في 2021 وتقام في طوكيو اليابانية.









انتهت مباراة منتخب مصر الأوليمبي وكوريا الجنوبية الأوليمبي الودية بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب السلام "الأهلي" في افتتاح الدورة الودية التي يشارك فيها المنتخب البرازيلي بجانب المنتخبين.