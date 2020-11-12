هيئتا الأمر بالمعروف بتربة وبحرة تُفعّلان حملة ( الصلاة نور ) في منصة مدرستي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:25 م
هيئتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هيئتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الفجر السعودي
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فعلت هيئتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظتي تربة وبحرة حملة (الصلاة نور)، من خلال الاستعانة بالكادر التعليمي لنشر عدد من الرسائل التوعوية المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة المباركة، مستهدفةً الطلاب والطالبات أثناء دخولهم إلى منصة مدرستي.


وكان رئيس هيئة تربة عبدالله بن حامد الزهراني قام زار مدير مكتب التعليم بمحافظة تربة سعود البقمي للتنسيق بهذا الخصوص وتفعيل الشراكة التعاونية بين الجهتين.


وفي السياق ذاته قام رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة بحرة فهد بن عاتق الحربي بزيارة تنسيقية لمدير مكتب التعليم بالمحافظة ماجد بن صالح الحرازي تخلل الزيارة عرض موجز عن الوسائل المستخدمة في حملة (الصلاة نور) وآلية الاستفادة منها لنشر ثقافة المحافظة على الصلوات لدى أبنائنا الطلاب والطالبات وتعظيم قدرها وفضلها.


من جهة أخرى أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري بتفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة مع برامج وأنشطة حملة (الصلاة نور) والاستفادة من الوسائل المتاحة، مؤكداً على أهمية تعزيز دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة.

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