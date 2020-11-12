القمامة تهدد حياتهم.. محمد موسى يعرض استغاثة أهالى شبرا الخيمة (فيديو)

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عرض الإعلامي محمد موسى استغاثة أهالى حى شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، من حالة الإهمال التي سادت شوارع المنطقة وانتشار القمامة بجوار مستشفى بهتيم.



واستغاث المواطن محمد عبد المعطي، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بالمسئولين بسبب القمامة التي غزت شوارع حي شرق، وأصبحت الطرق حالتها سيئة، في غياب تام من الرقابة والمتابعة.



وتابع، "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، وسور مستشفى بهتيم أيضا لم يسلم فالقمامة تحاصره من كل جانب، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى السكان.

