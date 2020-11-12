284 مليار دولار عجز الموازنة الأمريكية خلال أكتوبر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، أن موازنة الولايات المتحدة سجلت عجزاً قدره 284 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقارنة مع عجز قدره 134.4 مليار دولار في الشهر نفسه من العام المنصرم.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن الموازنة الأمريكية سوف تسجل عجزاً بقيمة 274 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وانخفضت الإيرادات الحكومية إلى 237.6مليار دولار خلال أكتوبر  الماضي، مقابل 245.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

في حين ارتفعت المصروفات إلى 521.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 379.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

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