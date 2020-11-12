محمد موسى: محافظ أسيوط رجل المهام الصعبة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي محمد موسى، إن محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، هو رجل المواقف الصعبة، ويقوم يوميا بافتتاح مشروعات أو متابعة مشروعات، فهو دائما ما يكون متواجدا في الشارع بين المواطنين.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أنا واحد من الناس لا يمكن كنت أتصور أن أسيوط فيها مزارع ثروة سمكية، ولقيت أن المحافظ بيعلن عن التوسع في المزارع السمكية"، متابعا: "محافظ أسيوط كان بيتفقد أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب الجديدة بتكلفة 1.8 مليار جنيه".

وتابع: "أسيوط كانت لمدة 40 أو 50 سنة مهمشة، ومكانش فيها خدمات، النهاردة فيها حياة كريمة بجد، فيها مشروعات جديدة كل ساعة على أرض الواقع".

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محمد موسى بوابة الفجر الفجر

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