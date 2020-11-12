أول ظهور لـ جمال يوسف بعد شفائه من مرض سرطان البلعوم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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عاد الفنان جمال يوسف، لحياتة الخاصة بعد شفائه من مرض سرطان البلعوم، وأصبح في حالة صحية جيدا بعد معاناة شديدة في الفترة الماضيه.

وظهر جمال يوسف، خلال صورة تم تداولها عبر السوشيال ميديا، وهو في إحد الأماكن السياحية ولم يظهر عليه علامات المرض. 


يذكر أن الفنان جمال يوسف، قد أصيب بسرطان في البلعوم منذ فترة طويلة ولكنه بدأ بعلاج هذا المرض منذ شهور عديدة وكان قد أعلن عن إصابته بهذا المرض عدد من الفنانين وقامو بالوقوف بجانبه في هذه الأزمة.
أول ظهور لـ جمال يوسف بعد شفائه من مرض سرطان البلعوم
أول ظهور لـ جمال يوسف بعد شفائه من مرض سرطان البلعوم

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